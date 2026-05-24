Ein Top-Skistar schlägt Mittwoch in Kitzbühel ab

Das Ski-Mekka liegt im Golffieber! In Kitzbühel dominiert in den nächsten Tagen die Austrian Alpine Open das Geschehen. Montag reist der heimische Topstar Sepp Straka aus den USA an, Dienstag hat er seinen ersten spektakulären Auftritt. Der Wiener wird mit Lokalmatador Maximilian Steinlechner und Nicolai von Dellingshausen, der im Vorjahr im GC Gut Altentann in Salzburg gewann, vom Starthaus der legendären Streif-Abfahrt abschlagen.