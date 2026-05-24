Wir zeigen, was ihr aufs Spiel setzt!

Die Pläne von in öffentlichem Eigentum befindlichen Konzernen wie der Holding Graz sorgen für einen großen Aufschrei in der Sportlandschaft der Landeshauptstadt. Wenngleich man vonseiten der Holding von „keinen wesentlichen Kürzungen“ spricht, ist der sich seit Jahren abzeichnende Trend alarmierend. Das Sportbudget – seit Jahrzehnten in keinerlei Verhältnis etwa zum Kulturbereich, der ein Vielfaches erhält – schrumpft und schrumpft. Die „Krone“ zeigt auf, was in Graz am Spiel steht!
Eishockey: Just auf den ersten Meistertitel der Graz99ers folgte die Hiobsbotschaft der Holding-Kürzungen, die mit bis zu 50 Prozent die 99ers vorläufig am härtesten treffen. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist die enorme Anstrengung, die „unterhalb“ des Profi-Aushängeschilds der 99ers passiert: So begleiten die Graz99Juniors (U6 bis U14) über 180 Kinder und Jugendliche pro Saison vom ersten Kontakt mit dem Eishockeysport bis hin zur gezielten Vorbereitung auf den Leistungs- und Profisport.
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