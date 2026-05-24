Wir zeigen, was ihr aufs Spiel setzt!

Eishockey: Just auf den ersten Meistertitel der Graz99ers folgte die Hiobsbotschaft der Holding-Kürzungen, die mit bis zu 50 Prozent die 99ers vorläufig am härtesten treffen. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, ist die enorme Anstrengung, die „unterhalb“ des Profi-Aushängeschilds der 99ers passiert: So begleiten die Graz99Juniors (U6 bis U14) über 180 Kinder und Jugendliche pro Saison vom ersten Kontakt mit dem Eishockeysport bis hin zur gezielten Vorbereitung auf den Leistungs- und Profisport.