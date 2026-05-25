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Frühlingsfest im Stadtpark Atzgersdorf

Wien
25.05.2026 00:01
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Am 30. Mai verwandet sich der Stadtpark Atzgersdorf wieder in ein Paradies für Jung und Alt. Die ...
Am 30. Mai verwandet sich der Stadtpark Atzgersdorf wieder in ein Paradies für Jung und Alt. Die Liesinger Bezirksvorstehung und der Verein F23 laden zum Familienfest.(Bild: BV23/Genitheim)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Am 30. Mai wird der Stadtpark Atzgersdorf zur großen Familienbühne: Die Liesinger Bezirksvorstehung und der Verein F23 laden ab 14 Uhr bei freiem Eintritt zum bunten Familienfest mit Top-Acts wie Heidi Angelika, ASAP, Unerhört und „The Good Company“ sowie vielen Gratis-Attraktionen für Groß und Klein.

Am Donnerstag, dem 30. Mai, verwandelt sich der Stadtpark Atzgersdorf in eine große Festwiese. Die Bezirksvorstehung Liesing und der Verein F23 laden ab 14.00 Uhr zum traditionellen Frühlingsfest. Der Eintritt ist für alle Gäste kostenlos. Geboten wird ein abwechslungsreicher Nachmittag für alle Altersgruppen, der Spiel, Spaß und Information miteinander verbindet. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Betriebe aus dem Grätzl mit ihren Angeboten.

Spiel und Spaß für die Jüngsten
Vor allem für Kinder gibt es ein riesiges Angebot an Aktivitäten. Beim Stand des Astrid-Lindgren-Zentrums kann nach Herzenslust gebastelt werden, während die Kinderfreunde ein spannendes Spieleprogramm für alle Altersstufen vorbereitet haben. Wer es sportlich mag, kann sich beim Baseball oder im Geschicklichkeitsparcours des Tischtennisclubs Alterlaa versuchen. Weitere Highlights sind die faszinierenden Riesenseifenblasen, Aktivspiele von Hollis Grätzltour und besondere Mitmach-Aktionen im Foodtrailer der MA 22.

Information, Service und Live-Musik
Auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten. Die Mobilitätsagentur Wien bietet einen kostenlosen Fahrrad-Check an. In der Life Lounge kann man sich über Gesundheitsthemen informieren und die #wienwohntbesser-Tour beantwortet Fragen rund ums Wohnen. Die MA 45 stellt die Renaturierung des Liesingbaches vor und plant dazu geführte Touren.

(Bild: BV23/Genitheim)

Zudem klärt die Polizei am Stand „Gemeinsam sicher“ über Sicherheit im Bezirk auf und der Verein WIR23 präsentiert seine Mitglieder. Beim Glücksrad von IMI oder Vision Wohnblock winken tolle Preise. Für musikalische Unterhaltung sorgt ein Bühnenprogramm mit Heidi Angelika, ASAP, Unerhört und „The Good Company“. Das gesamte Programm finden Sie hier

Stationenplan des Liesinger Frühlingsfestes
Stationenplan des Liesinger Frühlingsfestes(Bild: BV23/Genitheim)

Alle Infos zum Frühlingsfest

Bezirksvorstehung Liesing

Telefon:  01 4000 23111

E-Mail:  post@bv23.wien.gv.at

Website:  liesing.wien.gv.at

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