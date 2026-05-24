Weißhaidinger-Rekord futsch! Stahl warf weiter

Fuchs: „Bin wieder da!“

Österreichs Sprint-Rekordler Markus Fuchs, so scheint es, könnte in diesem Sommer wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Vorjahr war er durch Probleme mit der Achillessehne praktisch ausgefallen, in der Hallensaison warf ihn dann heuer ein gebrochener Zeh zurück. Jetzt aber lief er beim 50. Pfingstmeeting in Zofingen 10,48 (+0,5) im Vorlauf und im Finale als Zweiter 10,45 (+0,3). „Ich bin wieder da!“, vermeldete er deshalb mit freudiger Stimme, „das war zwar noch kein Kracher, aber ein schöner Start in die Sommersaison, auf dem ich aufbauen kann, ich hatte eine gute Vorbereitung, bin zufrieden.“