Neue Glanzstücke aus gespendetem Mode-Schatz

Von 2. bis 6. Juni kommen neue Teile aus dem Modeschatz zum Verkauf, der Jahreszeit entsprechend nun in einer eigens zusammengestellten Sommer-Kollektion. Von Dienstag bis Freitag ist der „Not Another Concept Store“ in der Woche der Aktion von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Wie auch bei der Premiere wird die Auswahl der handverlesenen Stücke täglich ergänzt, das Angebot ändert sich also Tag für Tag.