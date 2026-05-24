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Wiener Wohltäterin

Neue Glanzstücke aus gespendetem Mode-Schatz

Wien
24.05.2026 19:00
Jeanskleid von Moschino, Jeans-Kostüm Just Cavalli
Jeanskleid von Moschino, Jeans-Kostüm Just Cavalli(Bild: John Kuecuekcay)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Gewaltig war das Echo, als die Volkshilfe vergangenen Februar legendäre Mode-Designerstücke einer anonymen Spenderin in Wien für den guten Zweck verkaufte. Doch nur ein Bruchteil der über 5000 gespendeten Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen war dabei zu haben. Nun ist der nächste große Schwung dran.

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Den ganzen Häuserblock entlang stellten sich Menschen in langen Schlangen vor der Gumpendorfer Straße 36 in Mariahilf an, um legendäre Designermode zum Schnäppchenpreis zu erstehen, die eine anonyme Spenderin der Volkshilfe zur Verfügung gestellt hatte. Nun dürfte sich das – bei angenehmeren Temperaturen – wiederholen.

Von 2. bis 6. Juni kommen neue Teile aus dem Modeschatz zum Verkauf, der Jahreszeit entsprechend nun in einer eigens zusammengestellten Sommer-Kollektion. Von Dienstag bis Freitag ist der „Not Another Concept Store“ in der Woche der Aktion von 12 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 17 Uhr. Wie auch bei der Premiere wird die Auswahl der handverlesenen Stücke täglich ergänzt, das Angebot ändert sich also Tag für Tag.

Kleid von Ungaro, Bluse von Moschino, Hose von Armani, Taschen von Jil Sander
Kleid von Ungaro, Bluse von Moschino, Hose von Armani, Taschen von Jil Sander(Bild: John Kuecuekcay)

Alle großen Namen der Modewelt versammelt
Ebenfalls wie beim Verkauf der ersten großen Tranche aus dem Modeschatz teilt sich die kleine Geschäftsfläche auch diesmal ein – sommerliches –  „Who is Who“ der Modewelt: Ikonische Stücke von Prada, Dior, Jil Sander, Valentino, Thierry Mugler, Moschino, Yves Saint Laurent, Kenzo, Romeo Gigli sind zu haben, darunter viele heute gesuchte Vintage-Kreationen.

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Besonders modebewusste Damen mit Kleidergrößen von Small bis Medium und Schuhgröße 38,5 – wie die mysteriöse Spenderin – sollten nach Schnäppchen Ausschau halten und dabei nicht vergessen: Es geht nicht nur um seltene Edelteile zum Schnäppchenpreis, sondern noch viel mehr um den guten Zweck. Alle Einnahmen fließen in die TAV-Betriebe der Volkshilfe, die Menschen beim Einstieg oder Wiedereinstieg ins Berufsleben unterstützt.

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