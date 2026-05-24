Emotionaler Abschied! Diese Legenden sagten adieu

Liverpool dankt Salah und Robertson

Auch beim FC Liverpool verabschiedete man zwei Klub-Legenden. Mit Mohamed Salah und Andrew Robertson gehen im Sommer zwei Spieler, die maßgeblich am Erfolg der letzten acht Jahre beteiligt waren. Auch der Ägypter ließ bei der Verabschiedung den Tränen freien Lauf. In 442 Pflichtspielen für die „Reds“ erzielte Salah 257 Treffer – gewann zweimal die Premier League und einmal die Champions League. „So ist das Leben. Ich blicke zurück und frage mich, ob ich mir mehr gewünscht hätte, als ich erreicht habe: eigentlich nicht – wir haben alles gewonnen, wir spüren die Liebe der Fans, und das ist für mich das Wichtigste“, sagte Salah.