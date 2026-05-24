Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tränen bei Guardiola

Emotionaler Abschied! Diese Legenden sagten adieu

Fußball International
24.05.2026 20:39
ManCity-Trainer Pep Guardiola war im letzten Spiel emotional.
ManCity-Trainer Pep Guardiola war im letzten Spiel emotional.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Tränen, Applaus und Umarmungen – der letzte Spieltag der Premier League brachte wieder einmal viele emotionale Szenen hervor. Klub-Legenden wie Pep Guardiola und Bernardo Silva bei Manchester City wie auch Mohamed Salah und Andrew Robertson beim FC Liverpool sagten heute ihren Klubs adieu. Auch Oliver Glasner verabschiedete sich aus London.

0 Kommentare

Als Bernardo Silva nach 59 Minuten zum letzten Mal das Spielfeld in Manchester Citys Etihad Stadium verließ, konnte auch Trainer Pep Guardiola seine Tränen nicht mehr unterdrücken. Beide verlassen im Sommer den Verein nach jahrelangem gemeinsamem Erfolg. Einen gebührenden Abschied gab es jedoch nicht für den spanischen Trainer – nachdem man unter der Woche den Meistertitel in Bournemouth verspielt hatte, setzte es nun eine 1:2-Pleite gegen Aston Villa.

„Warum liebt ihr mich so?“
Ich bin gerade so nervös. Warum liebt ihr mich so sehr? Warum tut ihr mir das an?“, sagte Guardiola nach Spielende an das Stadionpublikum gerichtet. „Es war eine große Ehre, diesen Verein zu vertreten. Jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hielt ich für das Beste für diesen Verein. Ich liebe euch so sehr. Es hat Spaß gemacht.“ Die Spieler hätten eine große Verantwortung, diesen Standard fortzuführen, sagte der nach zehn Jahren mit 20 Titeln abdankende Starcoach. 

Liverpool dankt Salah und Robertson
Auch beim FC Liverpool verabschiedete man zwei Klub-Legenden. Mit Mohamed Salah und Andrew Robertson gehen im Sommer zwei Spieler, die maßgeblich am Erfolg der letzten acht Jahre beteiligt waren. Auch der Ägypter ließ bei der Verabschiedung den Tränen freien Lauf. In 442 Pflichtspielen für die „Reds“ erzielte Salah 257 Treffer – gewann zweimal die Premier League und einmal die Champions League. „So ist das Leben. Ich blicke zurück und frage mich, ob ich mir mehr gewünscht hätte, als ich erreicht habe: eigentlich nicht – wir haben alles gewonnen, wir spüren die Liebe der Fans, und das ist für mich das Wichtigste“, sagte Salah.

Glasner bedankt sich
Bevor im Selhurst Park die Arsenal-Meisterfeier startete, durfte auch Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner ein paar letzte Worte an die Fans richten. Nach zwei erfolgreichen Jahren verabschiedet sich der Österreicher im Sommer aus London. „Ihr habt uns den Glauben geschenkt“, war seine letzte Nachricht an die Fans.

Ganz fertig ist Glasner in England jedoch noch nicht – bereits am Mittwoch steht noch das Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano an.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
24.05.2026 20:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
73.025 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Fußball International
Offiziell! Real verkündet Alaba-Entscheidung
62.339 mal gelesen
David Alaba verabschiedet sich aus Madrid. 
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
53.055 mal gelesen
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
1931 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1055 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Selenskyj über Kreml: „Verrückte Ar***löcher“
800 mal kommentiert
Fassungslos macht sich der ukrainische Staatschef ein Bild von der Lage in Kiew.
Mehr Fußball International
Tränen bei Guardiola
Emotionaler Abschied! Diese Legenden sagten adieu
Debakel für Chelsea
Drama um West Ham! Danso-Klub Tottenham gerettet
Ausführliches Gespräch
Die „Krone“ bei David Alaba in Madrid: Das Video
Elfer-Krimi im Playoff
Behounek gelingt der Wiederaufstieg mit Willem II!
Botschaft an Real
Alaba emotional: „Es fällt mir unglaublich schwer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf