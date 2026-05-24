Emotionaler Abschied! Diese Legenden sagten adieu

Tränen, Applaus und Umarmungen – der letzte Spieltag der Premier League brachte wieder einmal viele emotionale Szenen hervor. Klub-Legenden wie Pep Guardiola und Bernardo Silva bei Manchester City wie auch Mohamed Salah und Andrew Robertson beim FC Liverpool sagten heute ihren Klubs adieu. Auch Oliver Glasner verabschiedete sich aus London.
Als Bernardo Silva nach 59 Minuten zum letzten Mal das Spielfeld in Manchester Citys Etihad Stadium verließ, konnte auch Trainer Pep Guardiola seine Tränen nicht mehr unterdrücken. Beide verlassen im Sommer den Verein nach jahrelangem gemeinsamem Erfolg. Einen gebührenden Abschied gab es jedoch nicht für den spanischen Trainer – nachdem man unter der Woche den Meistertitel in Bournemouth verspielt hatte, setzte es nun eine 1:2-Pleite gegen Aston Villa.
„Warum liebt ihr mich so?“
Ich bin gerade so nervös. Warum liebt ihr mich so sehr? Warum tut ihr mir das an?“, sagte Guardiola nach Spielende an das Stadionpublikum gerichtet. „Es war eine große Ehre, diesen Verein zu vertreten. Jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hielt ich für das Beste für diesen Verein. Ich liebe euch so sehr. Es hat Spaß gemacht.“ Die Spieler hätten eine große Verantwortung, diesen Standard fortzuführen, sagte der nach zehn Jahren mit 20 Titeln abdankende Starcoach.
Liverpool dankt Salah und Robertson
Auch beim FC Liverpool verabschiedete man zwei Klub-Legenden. Mit Mohamed Salah und Andrew Robertson gehen im Sommer zwei Spieler, die maßgeblich am Erfolg der letzten acht Jahre beteiligt waren. Auch der Ägypter ließ bei der Verabschiedung den Tränen freien Lauf. In 442 Pflichtspielen für die „Reds“ erzielte Salah 257 Treffer – gewann zweimal die Premier League und einmal die Champions League. „So ist das Leben. Ich blicke zurück und frage mich, ob ich mir mehr gewünscht hätte, als ich erreicht habe: eigentlich nicht – wir haben alles gewonnen, wir spüren die Liebe der Fans, und das ist für mich das Wichtigste“, sagte Salah.
Glasner bedankt sich
Bevor im Selhurst Park die Arsenal-Meisterfeier startete, durfte auch Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner ein paar letzte Worte an die Fans richten. Nach zwei erfolgreichen Jahren verabschiedet sich der Österreicher im Sommer aus London. „Ihr habt uns den Glauben geschenkt“, war seine letzte Nachricht an die Fans.
Ganz fertig ist Glasner in England jedoch noch nicht – bereits am Mittwoch steht noch das Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano an.
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