„Lieben Hitze“: Viele wählten Freibad statt Stau

Grund dafür, dass die befürchtete Verkehrskatastrophe nicht eingetreten ist, könnte auch das Wetter sein: Denn bei uns stiegen die Temperaturen erstmals auf sommerliche Werte – mit viel Sonne, kaum Wolken und besten Bedingungen für alle, die das lange Wochenende im Freien verbringen wollten. Besonders die Freibäder und Seen sind am Wochenende zum Hotspot geworden, die 30-Grad-Marke wurde vielerorts bereits geknackt.