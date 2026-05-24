Als zweiter Österreicher neben Sebastian Ofner greift Jurij Rodionov bei den French Open an. Der 27-Jährige weiß, dass er gegen Arthur Rinderknech Außenseiter ist, strahlt derzeit aber eine Zuversicht aus, die man bei ihm selten gesehen hat. „Aktuell bin ich mit meinem Level echt zufrieden, ich freue mich extrem, hier dabei zu sein.“
Als er 2019 erstmals im Hauptfeld der French Open aufschlug, hätte Jurij Rodionov nicht geglaubt, dass er vier Jahre warten müsste, bis er dieses Privileg wieder genießen dürfte. Am Montag wird er nun seinen erst dritten Start bei einem Grand Slam absolvieren. Immer in Paris, immer gegen einen Lokalmatador in der ersten Runde.
Rodionovs Major-Karriere hatte spektakulär gestartet. Bei seiner Premiere hatte er Jeremy Chardy mit 10:8 im fünften Satz niedergerungen. Die folgenden Jahre waren für Jurij jedoch ein Auf und Ab gewesen. Immer wieder war er auch an mangelndem Selbstbewusstsein gescheitert.
„Wäre enttäuscht gewesen“
In dieser Hinsicht hat der Österreicher einen klaren Schritt nach vorne gemacht, dazu dürften auch die erfolgreichen Daviscup-Auftritte im vergangenen Jahr beigetragen haben. „Ich wäre richtig enttäuscht gewesen, hätte ich die Quali hier nicht geschafft“, befand Rodionov nach dem Einzug in das Hauptfeld.
In dem er mit dem an 22 gesetzten Arthur Rinderknech freilich eine harte Aufgabe hat. Der Franzose erlebte im Vorjahr einen Durchbruch, schlug etwa in Wimbledon Alexander Zverev, schaffte es beim Shanghai Masters ins Finale. Auf Sand ist es Rodionov jedoch durchaus zuzutrauen, dem 1,96-m-Mann zuzusetzen. Er spielt gern in Roland Garros, hat klare Ziele. Vor allem will er daran arbeiten, sich doch noch in den Top 100 zu etablieren. Bislang hat es nur zu einem Kurzaufenthalt im elitären Kreis gereicht.
Hoffen auf Daviscupstimmng
„Mittlerweile bin ich ja ein gestandener Spieler, kein Rohdiamant mehr“, hat er genug Erfahrung gesammelt. Mit Rückschlägen kann der Österreicher mittlerweile viel besser umgehen, großen Druck wird er sich gegen Rinderknech nicht machen. „Ich will es genießen, hier zu spielen“, freut sich Rodionov auf das Match am Montag. Natürlich werden die Fans für den Gegner sein. Je enger er aber die Partie gestalten kann, desto besser wird die Stimmung. Und die wird er auch für sich nutzen können. Das hat er nicht zuletzt im Daviscup, etwa als Held von Debrecen, oft genug bewiesen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.