Hoffen auf Daviscupstimmng

„Mittlerweile bin ich ja ein gestandener Spieler, kein Rohdiamant mehr“, hat er genug Erfahrung gesammelt. Mit Rückschlägen kann der Österreicher mittlerweile viel besser umgehen, großen Druck wird er sich gegen Rinderknech nicht machen. „Ich will es genießen, hier zu spielen“, freut sich Rodionov auf das Match am Montag. Natürlich werden die Fans für den Gegner sein. Je enger er aber die Partie gestalten kann, desto besser wird die Stimmung. Und die wird er auch für sich nutzen können. Das hat er nicht zuletzt im Daviscup, etwa als Held von Debrecen, oft genug bewiesen.