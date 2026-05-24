„Lasst alles brennen mit blauen Flammen!“

Der Feind soll entmutigt werden

„Wir müssen zuschlagen – wie heute und sogar noch stärker“, so Medwedew. Ruinen und Asche in der Hauptstadt könnten den Feind entmutigen. Zugleich meinte Medwedew, dass die Ukraine die Bilder der Verwüstung nutzen könne, um bei den westlichen Verbündeten mehr Waffen und Geld zu erbitten für den Krieg.