Hypo NÖ und WAT Atzgersdorf erneut im WHA-Finale

Serienmeister Hypo Niederösterreich und WAT Atzgersdorf bestreiten zum siebenten Mal in Serie das Finale der Handball-Frauenliga (WHA).
Die Südstädterinnen gewannen am Sonntag auch das Halbfinal-Rückspiel daheim gegen die MGA Fivers klar mit 35:23 (19:12). Grunddurchgangssieger Atzgersdorf entschied die Retour-Heimpartie gegen UHC Tulln diesmal deutlich mit 29:21 (13:8) für sich. Das Finale (best of three) beginnt am Donnerstag mit einem Heimspiel für Atzgersdorf.
Seit 2019 Finalgegner
Seit 2019 standen sich ausschließlich Hypo und Atzgersdorf im Endspiel gegenüber. Einzig beim ersten Mal holten die Wienerinnen den Titel, der Rekordchampion aus Niederösterreich hält bei 47 Meisterwürden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.