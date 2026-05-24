Hypo NÖ und WAT Atzgersdorf erneut im WHA-Finale

Die Südstädterinnen gewannen am Sonntag auch das Halbfinal-Rückspiel daheim gegen die MGA Fivers klar mit 35:23 (19:12). Grunddurchgangssieger Atzgersdorf entschied die Retour-Heimpartie gegen UHC Tulln diesmal deutlich mit 29:21 (13:8) für sich. Das Finale (best of three) beginnt am Donnerstag mit einem Heimspiel für Atzgersdorf.