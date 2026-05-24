Fan in Lebensgefahr! Juventus kickt Spiel nicht an

Chaos beim Turiner Derby! Ein Juventus-Fan musste nach Zusammenstößen der beiden Ultra-Lager vor dem Spiel mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Juve-Anhänger redeten daraufhin mit Kapitän Manuel Locatelli - dieser kam zusammen mit seinen Mitspielern zum Beschluss das Spiel nicht anzukicken.
Kurz nach 17 Uhr sind die Ultragruppen der beiden Teams Juventus Turin und FC Torino in der Piazza San Gabriele in Gorizia, der Hauptstadt des Piemont, aneinandergeraten. Nach einigen Minuten der Gewalt griffen die Polizei mit Rauchbomben ein, doch die Spannung hielt lange an, mit Würfen von Feuerwerkskörpern, Flaschen, Steinen und dichter Rauch in der Luft.
Fan lebensgefährlich verletzt
Ein 45-jähriger Juventus-Fan wurde bei den Auseinandersetzungen laut Berichten lebensgefährlich verletzt und sofort mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht. Während dem Aufwärmen berichteten dann die Juventus-Ultras dem Kapitän Manuel Locatelli von den Vorfällen – dieser beschloss dann seine Mannschaft vorerst nicht aufs Feld führen zu wollen.
Fans verlassen Block
Die Angst vor einem Platzsturm der Juventus-Anhänger verzögerte den Ankick. Diese verließen jedoch mittlerweile ihren Fanblock. Laut Verband soll das Spiel nun um 21:45 starten.
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