Fan in Lebensgefahr! Juventus kickt Spiel nicht an

Kurz nach 17 Uhr sind die Ultragruppen der beiden Teams Juventus Turin und FC Torino in der Piazza San Gabriele in Gorizia, der Hauptstadt des Piemont, aneinandergeraten. Nach einigen Minuten der Gewalt griffen die Polizei mit Rauchbomben ein, doch die Spannung hielt lange an, mit Würfen von Feuerwerkskörpern, Flaschen, Steinen und dichter Rauch in der Luft.