„Mein Lieblingsturnier gibt mir immer Aufwind“

Endlich zurück! Drei Jahre nach ihrem bislang einzigen French-Open-Auftritt kann Julia Grabher am Montag erneut in Roland Garros antreten, nachdem sie den Grand Slam in den vergangenen zwei Jahren verletzt verpasst hatte. „Ich freue mich extrem, wieder hier zu sein. Das ist mein Lieblingsturnier, das gibt mir immer Aufwind.“
Nach einem guten Saisonstart mit dem Erreichen der zweiten Runde bei den Australian Open lief es für Grabher ausgerechnet auf ihrem präferierten Sand-Belag in den letzten Wochen eher durchwachsen. Ganz habe sie ihre Form noch nicht gefunden, gibt die Vorarlbergerin selbst zu, sieht aber eine positive Entwicklung. In den letzten Wochen arbeitete sie vor allem daran, die Vorhand, ihre ohnehin schon größte Waffe, noch zu verbessern.
„Der Sand in Paris nimmt den vielen Spin, den ich spiele gut an, die Bälle gehen hier gut weg“, weiß Grabher, die 2023 durch einen Sieg über Arantxa Rus die zweite Runde erreicht hatte. Vor allem, wenn es heiß ist, was am Montag der Fall sein wird. „Das kommt mir sicher gelegen, dann springen die Bälle noch höher ab und mit Hitze habe ich auch gar kein Problem.“
„Gegen Qualifikantin ist es nie einfach“
Grabher kann sich gute Chancen ausrechnen, auch bei ihrem zweiten Paris-Abenteuer die zweite Runde zu erreichen. Sie trifft zum Start auf die Slowakin Rebecca Sramkova. „Sie hat einen guten Aufschlag“, weiß die 29-Jährige von der Nummer 125 der Welt. „Und es ist nie einfach gegen eine Qualifikantin, die hier schon drei Matches gewonnen hat.“ Allerdings konnte Sramkova im Gegensatz zu Grabher in Paris bei drei Anläufen noch nie ein Match gewinnen.
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