„Mein Lieblingsturnier gibt mir immer Aufwind“

„Gegen Qualifikantin ist es nie einfach“

Grabher kann sich gute Chancen ausrechnen, auch bei ihrem zweiten Paris-Abenteuer die zweite Runde zu erreichen. Sie trifft zum Start auf die Slowakin Rebecca Sramkova. „Sie hat einen guten Aufschlag“, weiß die 29-Jährige von der Nummer 125 der Welt. „Und es ist nie einfach gegen eine Qualifikantin, die hier schon drei Matches gewonnen hat.“ Allerdings konnte Sramkova im Gegensatz zu Grabher in Paris bei drei Anläufen noch nie ein Match gewinnen.