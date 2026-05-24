Mann nach Flug-Irrtum spurlos in Wien verschwunden

Polizei sucht auf Hochtouren nach Senior

Wie bestätigt wurde, sind sowohl die österreichische als auch die israelische Polizei in den Fall eingebunden, auch das israelische Außenministerium wurde informiert. Laut Irina Steier von der LPD Wien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es wird dringend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.