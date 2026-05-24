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Wo ist Meir Furman?

Mann nach Flug-Irrtum spurlos in Wien verschwunden

Österreich
24.05.2026 17:30
Der Senior dürfte orientierungslos sein, die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der ...
Der Senior dürfte orientierungslos sein, die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.(Bild: Krone-Collage/APA/HANS KLAUS TECHT, zVg)
Porträt von Hannah Tilly
Porträt von Oliver Papacek
Von Hannah Tilly und Oliver Papacek

Große Sorge um 80-Jährigen in Wien! Der Senior ist nach einem folgenschweren Irrtum in Israel im falschen Flugzeug gelandet und am Vienna Airport gestrandet. Er wird nun in der österreichischen Bundeshauptstadt vermisst. 

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Bei dem Vermissten handelt es sich um den 80-jährigen Meir Furman, einen israelisch-schweizerischen Staatsbürger. Laut Angaben leidet der Mann unter starkem Gedächtnisverlust und Orientierungslosigkeit und dürfte daher möglicherweise verwirrt sein.

Weder Handy noch Bargeld bei sich
Furman war vergangenen Freitag nach Österreich eingereist. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt weder ein Mobiltelefon noch Bargeld oder eine Kreditkarte bei sich.

Mit diesem Bild wird international nach dem Senior gesucht.
Mit diesem Bild wird international nach dem Senior gesucht.(Bild: zVg)

Zuletzt wurde der 80-Jährige am Samstagabend in Wien-Ottakring gesehen – im Bereich des Café Fashion in der Liebhartsgasse 49 (1160 Wien). Auch ein Foto des Seniors ist im Umlauf (siehe Foto unten) – danach verliert sich jedoch seine Spur.

Wer hat Meir Furman gesehen?
Wer hat Meir Furman gesehen?(Bild: zVg)

Besonders besorgniserregend: Der Mann soll bereits zwei Nächte im Freien verbracht haben. Die Angst um sein Wohlergehen wächst.

Polizei sucht auf Hochtouren nach Senior
Wie bestätigt wurde, sind sowohl die österreichische als auch die israelische Polizei in den Fall eingebunden, auch das israelische Außenministerium wurde informiert. Laut Irina Steier von der LPD Wien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es wird dringend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Ersten Informationen zufolge wollte der Mann ursprünglich nach München reisen und dürfte dabei in Israel versehentlich in ein falsches Flugzeug gestiegen sein.

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