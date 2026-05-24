Mann nach Flug-Irrtum spurlos in Wien verschwunden

Große Sorge um 80-Jährigen in Wien! Der Senior ist nach einem folgenschweren Irrtum in Israel im falschen Flugzeug gelandet und am Vienna Airport gestrandet. Er wird nun in der österreichischen Bundeshauptstadt vermisst.
Bei dem Vermissten handelt es sich um den 80-jährigen Meir Furman, einen israelisch-schweizerischen Staatsbürger. Laut Angaben leidet der Mann unter starkem Gedächtnisverlust und Orientierungslosigkeit und dürfte daher möglicherweise verwirrt sein.
Weder Handy noch Bargeld bei sich
Furman war vergangenen Freitag nach Österreich eingereist. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt weder ein Mobiltelefon noch Bargeld oder eine Kreditkarte bei sich.
Zuletzt wurde der 80-Jährige am Samstagabend in Wien-Ottakring gesehen – im Bereich des Café Fashion in der Liebhartsgasse 49 (1160 Wien). Auch ein Foto des Seniors ist im Umlauf (siehe Foto unten) – danach verliert sich jedoch seine Spur.
Besonders besorgniserregend: Der Mann soll bereits zwei Nächte im Freien verbracht haben. Die Angst um sein Wohlergehen wächst.
Polizei sucht auf Hochtouren nach Senior
Wie bestätigt wurde, sind sowohl die österreichische als auch die israelische Polizei in den Fall eingebunden, auch das israelische Außenministerium wurde informiert. Laut Irina Steier von der LPD Wien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Es wird dringend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.
Ersten Informationen zufolge wollte der Mann ursprünglich nach München reisen und dürfte dabei in Israel versehentlich in ein falsches Flugzeug gestiegen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.