Herrlich! Darum sollten Sie öfter draußen schlafen

Wer mit dem Sandmann im Clinch statt im Bett liegt, sollte sich wenigstens ein Wochenende in der Natur gönnen: Schon 48 Stunden draußen können helfen, die zirkadianen Rhythmen – schlicht gesagt unsere innere Uhr – zu regulieren. Forscher der University of Colorado zeigten in einer Studie, dass das zu einer früheren Einschlafzeit, einer besseren Schlafqualität und zu einem erfrischteren Aufwachen führt. Hört sich gut an, oder?