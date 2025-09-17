Vorteilswelt
Vielfältige Wirkung

Herrlich! Darum sollten Sie öfter draußen schlafen

Leben
17.09.2025 15:16
Kein künstliches Licht, dafür Naturgeräusche: Studien zeigen, was ein Aufenthalt in der Natur ...
Kein künstliches Licht, dafür Naturgeräusche: Studien zeigen, was ein Aufenthalt in der Natur alles an Vorteilen bringt.(Bild: Natalia Kurzova)

Müde, erschöpft, Schlafprobleme? Dann sollten Sie vielleicht die kommende Herbstzeit nutzen und im Freien nächtigen – campen etwa, und wenn es nur im eigenen Garten ist. Draußen schlafen hat für uns nämlich so einige Vorteile. Wir haben uns das näher angeschaut.

Wer mit dem Sandmann im Clinch statt im Bett liegt, sollte sich wenigstens ein Wochenende in der Natur gönnen: Schon 48 Stunden draußen können helfen, die zirkadianen Rhythmen – schlicht gesagt unsere innere Uhr – zu regulieren. Forscher der University of Colorado zeigten in einer Studie, dass das zu einer früheren Einschlafzeit, einer besseren Schlafqualität und zu einem erfrischteren Aufwachen führt. Hört sich gut an, oder?

