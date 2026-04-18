LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen den SCR Altach!

„Nach so einer Niederlage gehst du nicht schnell zur Tagesordnung über. Wir haben Schlüsse gezogen, die Mannschaft war einsichtig und hat den Ehrgeiz, es besser zu machen.“ Das unterstrich auch Kapitän Valentino Müller: „Wir lassen das nicht einfach so auf uns sitzen.“ Es gehe darum, den Schalter umzulegen und in den Quali-Gruppen-Modus zu switchen. Bei einer Niederlage droht wieder beinharter Abstiegskampf. „Es ist in der WSG-DNA drinnen, dass, immer wenn der nächste Schritt möglich gewesen wäre, er nicht gegangen worden ist. Da muss man ansetzen“, sagte Semlic, der auf den erkrankten Stürmer Ademola Ola-Adebomi verzichten muss.