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LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen den SCR Altach!

Bundesliga
18.04.2026 04:30
WSG-Trainer Philipp Semlic, Altach-Trainer Ognjen Zaric
WSG-Trainer Philipp Semlic, Altach-Trainer Ognjen Zaric(Bild: APA/EXPA, GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

27. Runde in Österreichs Bundesliga: Die WSG Tirol empfängt den SCR Altach. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Die Altacher schnappten sich zuletzt mit einem 1:0 gegen den GAK die Tabellenführung. Der Blick ist trotzdem nach wie vor nach ganz unten gerichtet. „Wir haben ein großes Ziel, das ist der Liga-Erhalt, da sind wir auf einem super Weg. Alles andere ist on top“, betonte Altach-Trainer Ognjen Zaric. Den Fokus auf der Meisterschaft zu behalten, ist für den Ländle-Club nicht so einfach, wartet doch am 1. Mai das historische Cup-Finale gegen den LASK. „Ich würde am liebsten schon heute spielen. Jetzt müssen wir uns aber darauf fokussieren, wichtige Punkte zu holen“, sagte Mohamed Ouedraogo.

„Wir haben das 0:5 nicht komplett überthematisiert!“
An Innsbruck hat sein Team gute Erinnerungen, gab es doch am 7. Dezember auch dank eines Doppelpacks von Ousmane Diawara einen 3:0-Erfolg. Diawara steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. Die Tiroler kassierten nach einem starken Grunddurchgang in drei von vier Partien Niederlagen, zuletzt ein empfindliches 0:5 in Linz. „Wir haben das 0:5 nicht komplett überthematisiert, das ist nicht der Spiegel für ihre Leistungen“, sagte Zaric. Davon ist auch WSG-Trainer Philipp Semlic überzeugt, der für die Aufarbeitung des Debakels einige Zeit benötigte.

„Nach so einer Niederlage gehst du nicht schnell zur Tagesordnung über. Wir haben Schlüsse gezogen, die Mannschaft war einsichtig und hat den Ehrgeiz, es besser zu machen.“ Das unterstrich auch Kapitän Valentino Müller: „Wir lassen das nicht einfach so auf uns sitzen.“ Es gehe darum, den Schalter umzulegen und in den Quali-Gruppen-Modus zu switchen. Bei einer Niederlage droht wieder beinharter Abstiegskampf. „Es ist in der WSG-DNA drinnen, dass, immer wenn der nächste Schritt möglich gewesen wäre, er nicht gegangen worden ist. Da muss man ansetzen“, sagte Semlic, der auf den erkrankten Stürmer Ademola Ola-Adebomi verzichten muss.

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