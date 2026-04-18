Zu viele Patienten ohne Notfall in Notfallaufnahme

Weil immer mehr Patienten im Spital landen, obwohl sie eigentlich beim Hausarzt besser aufgehoben wären, wurden am Linzer Kepler Klinikum jetzt zusätzliche Räumlichkeiten geschaffen. Die neuen und zusätzlichen Räume befinden sich in einem anderen Gebäude – das sorgt für Kritik vom Personal.
„Die Klinik für Notfallmedizin am Kepler Universitätsklinikum ist eine zentrale Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten mit medizinischen Problemen, die einer sofortigen oder sehr zeitnahen ärztlichen Beurteilung und Behandlung bedürfen“, heißt es offiziell auf der Homepage des Linzer Krankenhauses.
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