LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen den FC Blau-Weiß Linz

„Was sie nicht können, ist mit dem Druck umzugehen!“

Im August setzte sich Wolfsberg zu Hause mit 3:0 durch, in Linz hatten die Linzer mit 2:1 das bessere Ende für sich – das war der erste Erfolg unter Köllner. Bei den Wolfsbergern ist seit der Premiere zuletzt beim 0:0 gegen Ried mit Thomas Silberberger der vierte Trainer in dieser Saison im Amt. Die Serie von elf sieglosen Pflichtspielen in Folge konnte auch er noch nicht stoppen. „Sie trainieren richtig gut, was sie definitiv nicht können, ist mit dem Druck umzugehen. Ich habe extrem viel zu tun, wir haben verschiedenste Gruppen in der Mannschaft, da gilt es, extrem wachsam zu sein“, sagte Silberberger. Unter vier Augen spreche er vieles knallhart an.