LIVE ab 17 Uhr: WAC gegen den FC Blau-Weiß Linz

27. Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt den FC Blau-Weiß Linz. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Der höchste Sieg des FC Blau-Weiß Linz in der Bundesliga-Geschichte, ein 5:0 gegen die WSG Tirol, war am vergangenen Wochenende ein ordentliches blau-weißes Lebenszeichen, wie auch generell sechs Punkte aus den jüngsten drei Spielen. Als Belohnung besteht die Chance, die „Rote Laterne“ an den WAC weiterzureichen. „In Wolfsberg erwartet uns eine herausfordernde Partie, die wir mit aller Macht meistern wollen. Wir wollen beim WAC selbstbewusst und mit maximaler Energie auftreten“, sagte BWL-Coach Michael Köllner. Ziel sei es, in einer Phase mit drei Partien innerhalb einer Woche dem Klassenerhalt weiter näher zu kommen.
„Was sie nicht können, ist mit dem Druck umzugehen!“
Im August setzte sich Wolfsberg zu Hause mit 3:0 durch, in Linz hatten die Linzer mit 2:1 das bessere Ende für sich – das war der erste Erfolg unter Köllner. Bei den Wolfsbergern ist seit der Premiere zuletzt beim 0:0 gegen Ried mit Thomas Silberberger der vierte Trainer in dieser Saison im Amt. Die Serie von elf sieglosen Pflichtspielen in Folge konnte auch er noch nicht stoppen. „Sie trainieren richtig gut, was sie definitiv nicht können, ist mit dem Druck umzugehen. Ich habe extrem viel zu tun, wir haben verschiedenste Gruppen in der Mannschaft, da gilt es, extrem wachsam zu sein“, sagte Silberberger. Unter vier Augen spreche er vieles knallhart an.
„Wir haben viel im Abschluss geübt. Aber wir müssen den Spielern einimpfen, dass sie offensiv denken. Dass wir sehr, sehr viel ins letzte Drittel kommen und sehr viele Abschlüsse suchen“, erläuterte der Tiroler vor seinem 52. Spiel als Trainer in der Quali-Gruppe. Schlecht ist für ihn, dass mit Rene Renner, Alessandro Schöpf und Jessic Ngankam drei Stützen fehlen. Die Formkurve der Linzer macht es auch nicht leichter. „Blau-Weiß kommt natürlich mit breiter Brust, das Spiel wird auf des Messers Schneide stehen“, vermutete der WAC-Coach. In der Lavanttal Arena ist sein Team in der Liga fünf Partien ungeschlagen.
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