Kärntner Familie kauft sich eine Wörthersee-Insel!

Den Traum, eine eigene Insel zu besitzen, hatte wohl jeder schon mal. Für Hollywood-Stars etwa ist’s gar nichts Besonderes: Mel Gibson gehört eine auf Fidschi, Johnny Depp relaxt auf seiner eigenen auf den Bahamas und Leonardo DiCaprio besitzt ein Eiland in Belize an der Karibikküste. So lässt sich’s leben ...