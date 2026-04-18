Bus-Unternehmer: „Können ja keine Reisen absagen“

Explodierende Spritpreise bringen die Salzburger Bus- und Taxibetriebe zunehmend in Bedrängnis. Bei bereits gebuchten Touren können die Preise nicht im Nachhinein erhöht werden – Unternehmer zahlen drauf. Warum drei von ihnen trotzdem zuversichtlich sind? Die „Krone“ hat nachgehakt.
Ordentlich drauflegen müssen die Salzburger spätestens seit dem Krieg im Iran an den Zapfsäulen. Dabei trifft es vor allem eine Branche besonders hart: den Personentransport. Während eigentlich genau Frühbucher für Reiseveranstalter und Busunternehmen Sicherheit bieten, bringen genau diese bereits festgelegten Touren derzeit die Unternehmer in Schwierigkeiten, wie sie der „Krone“ im Gespräch verraten.
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