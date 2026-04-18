Bus-Unternehmer: „Können ja keine Reisen absagen“

Ordentlich drauflegen müssen die Salzburger spätestens seit dem Krieg im Iran an den Zapfsäulen. Dabei trifft es vor allem eine Branche besonders hart: den Personentransport. Während eigentlich genau Frühbucher für Reiseveranstalter und Busunternehmen Sicherheit bieten, bringen genau diese bereits festgelegten Touren derzeit die Unternehmer in Schwierigkeiten, wie sie der „Krone“ im Gespräch verraten.