Österreich hat ein Preis-Leistungs-Problem

Oder die Pensionen: Die Kosten galoppieren davon, der Bund stopft ein immer größeres Loch. Sind Senioren bei uns auch zufriedener? Laut Studien geht es ausgerechnet der älteren Generation in Dänemark am besten. Und das, obwohl der Staat viel weniger für sie ausgibt. Mit der Effizienz der Dänen würden wir mit 20 Milliarden pro Jahr weniger auskommen.