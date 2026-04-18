26 von 30 Politikern genießen „Minus-Vertrauen“

Vertrauen ist ein hohes Gut. Und weltweit im Sinken begriffen, wie das „Edelman Trust Barometer 2026“ zeigt. Es fasst Daten aus 28 Ländern zusammen, die Aufschluss darüber geben, wie sehr die Menschen der Politik, den Unternehmen und den NGO‘s vertrauen. Bei unseren deutschen Nachbarn steht es mit dem Vertrauen besonders schlecht. Nur noch acht Prozent glauben, dass es die nächste Generation besser haben wird.