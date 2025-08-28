Wo in 20 Jahren in Wien die Lehrer fehlen werden

Bis ins Schuljahr 2044/45 hat die Statistik Austria in ihrer neuen Schulbesuchsprognose geblickt. Schwindender Zuzug und sinkende Geburtenzahlen werden die Volksschulen entlasten, verspricht die Prognose. Der Höchststand ist demnach überschritten. Die jetzige Zahl von rund 83.000 Volksschülern in Wien soll in acht Jahren auf etwa 73.000 sinken, aber danach – wenn die Schüler von heute selbst Eltern werden – wieder bis auf rund 82.000 Volksschüler steigen.