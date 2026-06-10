Fledermaus flattert als Pride-Edition über Bühne

Umjubelter Star dieser ganz besonderen Aufführung ist Tom Neuwirth. Auch international als Conchita Wurst bekannt und eine globale Galionsfigur der LGBT-Community. Unter tosendem Applaus betritt er die Bühne. Als Frosch bringt er erneut seine Vielseitigkeit zwischen Musik und Schauspiel auf die Bühne. Schon zuvor gibt er ein kurzes Gastspiel als „Senora Compredonada“, ganz Conchita, auf besagtem Ball. In der legendären Charakterrolle des trinkfreudigen Gefängniswärters hat er im dritten Akt seinen großen Auftritt, wo er mit seinen humorvollen Einlagen für Lacher im Publikum sorgte. Die beliebte Figur wird traditionell von prominenten Schauspielern verkörpert und gilt als einer der Höhepunkte der Aufführung.