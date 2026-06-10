Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kult-Operette

Fledermaus flattert als Pride-Edition über Bühne

Wien
10.06.2026 15:33
Glitzer, Glamour, Fledermaus! Mit Tom Neuwirth als Frosch und Dragqueen Ryta Tale (im Bild ...
Glitzer, Glamour, Fledermaus! Mit Tom Neuwirth als Frosch und Dragqueen Ryta Tale (im Bild links)(Bild: barbara palffy<?ZE?>volksoper wien)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

So bunt war der Operetten-Klassiker von Strauss noch nie. In der Volksoper ist auf der Bühne ein humorvoll-bissiges Spiel über Liebe, Identität und gesellschaftliche Normen entstanden

0 Kommentare

Es ist die wohl berühmteste Operette der Welt: die Fledermaus von Johann Strauss. Anlässlich des Regenbogenmonats Juni ist an der Wiener Volksoper mit der „Pride Edition“ jetzt eine ganz besondere Version der klassischen Inszenierung zu sehen. Mit einer neuen Textfassung von Jürgen Bauer und Moritz Franz Beichl feiert die Inszenierung Geschlechtervielfalt. Die Musik von Strauss ist ganz die gleiche, doch die Rollen haben alle einen „queeren“ Blick auf die ganze Sache. Etwa Ehemänner, die nicht ganz so heterosexuell sind und Prinzen, die unerlaubte Partys feiern.

Aus allen Zwängen fliehen: Die Pride-Edition der Fledermaus erzählt von Menschen, die andere ...
Aus allen Zwängen fliehen: Die Pride-Edition der Fledermaus erzählt von Menschen, die andere Identitäten annehmen – oder annehmen müssen.(Bild: barbara palffy<?ZE?>volksoper wien)

Spätestens bei dem geheimen Ball im Palais des Prinzen Orlofsky verschwimmen die Geschlechterrollen dann komplett – inklusive farbiger Halstücher, sexueller Vorlieben und Fetischen: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist!“ Doch auch an den Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung von homosexuellen Menschen wird erinnert: „Traust du dich, einmal du selbst zu sein? Hier drinnen ist es immerhin egal, wer oder was man ist. Anders als da draußen.“

Umjubelter Star dieser ganz besonderen Aufführung ist Tom Neuwirth. Auch international als Conchita Wurst bekannt und eine globale Galionsfigur der LGBT-Community. Unter tosendem Applaus betritt er die Bühne. Als Frosch bringt er erneut seine Vielseitigkeit zwischen Musik und Schauspiel auf die Bühne. Schon zuvor gibt er ein kurzes Gastspiel als „Senora Compredonada“, ganz Conchita, auf besagtem Ball. In der legendären Charakterrolle des trinkfreudigen Gefängniswärters hat er im dritten Akt seinen großen Auftritt, wo er mit seinen humorvollen Einlagen für Lacher im Publikum sorgte. Die beliebte Figur wird traditionell von prominenten Schauspielern verkörpert und gilt als einer der Höhepunkte der Aufführung.

Jede und jeder nach dem eigenen Geschmack: „Schwester“ Ida tritt in Drag auf. Die Balletteinlage ...
Jede und jeder nach dem eigenen Geschmack: „Schwester“ Ida tritt in Drag auf. Die Balletteinlage ist ein Highlight in dem Stück.(Bild: barbara palffy<?ZE?>volksoper wien)

Besonders hervorzuheben ist aber auch Dragqueen Ryta Tale, die in der Rolle als „Schwester“ Ida, mit einer Hommage an Kaiserin Sisi, ihr Talent und Können zeigt. Höhepunkt: die Balletteinlage. Zum Ende wird es dann noch einmal bewegend: zwei besondere Zugaben von Conchita „Er gehört zu mir“ und „I am what I am“ sorgen für Standing Ovations und die ein oder andere Träne in den Augen der 1300 Zuseher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
10.06.2026 15:33
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
15° / 18°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
16° / 18°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
14° / 17°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
15° / 17°
Symbol Regen
Wien 21. Floridsdorf
15° / 18°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
111.337 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
89.807 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
84.441 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1521 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1171 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Wien
U17-Vizeweltmeister
Sohn von Paul Scharner wechselt zu Zweitligist
Bilyk verließ Kiel
Emotionaler Abschied: „Ich bin extrem dankbar“
Kult-Operette
Fledermaus flattert als Pride-Edition über Bühne
Haftstrafe für Wiener
Kind (7) missbraucht: „Durfte Mama nichts sagen“
Sport Tv Logo
Alle 55 Veranstalter
Public Viewings: Auflagen, Hürden, Sicherheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf