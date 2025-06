Mobilfunker entkommen 72-Stunden-Notstrompflicht

Der Bundesrat will, dass die Schweizer Mobilfunknetze auch nach einem großen Stromausfall funktionieren. Deshalb wollte der Bund ursprünglich die Telekomfirmen an ihren mehr als 9000 Antennenstandorten für den Notfall zur Installation von Batterien und Dieselgeneratoren verpflichten. So sollten Swisscom, Sunrise und Salt bei Störungen der Stromversorgung bestimmte Fernmeldedienste bis zu 72 Stunden ununterbrochen aufrechterhalten müssen. Der Bund bezifferte die jährlichen Kosten für die Telekomanbieter auf umgerechnet rund 155 Millionen Euro.