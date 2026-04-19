Musste aufgeben! Tränen-Drama um Aaron Gruen

Der Vienna City Marathon 2026 ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.
Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt. Und der Auftakt in den Wien-Marathon schien ihm eigentlich auch gut gelungen zu sein.
Trainer musste ihn trösten
Bei Kilometer 10 lief er noch in 30:35 durch. Das hätte hochgerechnet 2:09:00 ergeben, also 53 Sekunden unter seinem österreichischen Rekord. Doch dann die dramatischen Szenen.
Kurz vor Ende des Halbmarathons ging es nicht mehr weiter. Völlig verzweifelt lehnte Gruen an einer Säule, und musste unter Tränen von seinem Trainer getröstet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.