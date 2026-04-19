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Vienna City Marathon

Musste aufgeben! Tränen-Drama um Aaron Gruen

Sport-Mix
19.04.2026 10:30
Aaron Gruen
Aaron Gruen(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Vienna City Marathon 2026 ist für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter musste am Sonntag bei guten Bedingungen bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.

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Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt. Und der Auftakt in den Wien-Marathon schien ihm eigentlich auch gut gelungen zu sein.

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Trainer musste ihn trösten
Bei Kilometer 10 lief er noch in 30:35 durch. Das hätte hochgerechnet 2:09:00 ergeben, also 53 Sekunden unter seinem österreichischen Rekord. Doch dann die dramatischen Szenen.

Kurz vor Ende des Halbmarathons ging es nicht mehr weiter. Völlig verzweifelt lehnte Gruen an einer Säule, und musste unter Tränen von seinem Trainer getröstet werden.

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