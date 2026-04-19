99ers beweisen: Defensive gewinnt eben doch Titel!

Sechs der zehn bisherigen Final-Tore der Grazer gingen auf das Konto von Verteidigern. Auch Tormann Nicolas Wieser ist gegen Pustertal bislang in Topform. Trainer Dan Lacroix nimmt sich in einem Punkt selbst an der Nase. Steigt am Sonntag schon das letzte Heimspiel der Saison?