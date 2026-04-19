ÖSV-Krise: Sumann im Kreuzfeuer der Kritik

Der österreichische Biathlon steckt in einer veritablen Krise! Bei den Herren ging der Anschluss an die Weltspitze schon vor einigen Jahren Schritt für Schritt verloren, bei den Damen blieb die positive Entwicklung einer hochtalentierten Generation im erwarteten Ausmaß aus. „Schlimmer geht’s nicht mehr“, war schon vor einem Jahr zu hören. Der Tiefpunkt war da aber noch nicht erreicht. Es kracht an allen Ecken und Enden. Viele Athleten sind unzufrieden, weil sich an den Strukturen seit Jahren nichts ändert.