„Ich hätte so gern noch ein bisschen mehr Zeit“

Als er sechs Jahre alt war, konnte er noch gehen und mit dem Rad fahren. Heute, mit 25, liegt er regungslos im Bett oder kann für kurze Zeit im Rollstuhl sitzen. Hängt an einem Beatmungsgerät. Nur den Kopf und ein klein wenig die Hände kann er noch bewegen, gerade so viel, dass er über spezielle Module ins Internet kann und Playstation spielen, solange er die Kraft hat.