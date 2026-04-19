HiPP-Rückruf: Zweites Glas im Burgenland verkauft

Nachdem am späten Freitagabend bekannt wurde, dass der Babynahrungshersteller HiPP wegen „Lebensgefahr“ sämtliche Produkte bei Spar und Maximarkt kurzfristig aus den Regalen nehmen musste, folgt nun am Sonntag die nächste Schocknachricht: Im Burgenland ist offenbar ein zweites manipuliertes Glas im Umlauf.
Im Fall um mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von HiPP dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. „Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist“, sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein.
Polizei appelliert zu Vorsicht
Die Polizei appellierte zur Vorsicht, insbesondere in Bezug auf dieses möglicherweise manipulierte Behältnis, das noch im Umlauf sein dürfte. Nach aktuellem Ermittlungsstand seien verdächtige Produkte erkennbar an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden. Hinzu komme ein geöffneter oder beschädigter Deckel und ein fehlender Sicherheitsverschluss, wodurch das sogenannte Knack-Geräusch beim ersten Öffnen fehlt. Jeder Verdacht soll unter 059/13310 – 3333 gemeldet werden.
Inzwischen wurde auch bekannt, dass das deutsche Unternehmen offenbar erpresst wird. „Es handelt sich um einen externen, kriminellen Eingriff“, hieß es von HiPP. Die Rede ist von einem Erpresserbrief, der in der HiPP-Zentrale eingelangt sein soll. Nähere Informationen zu der Causa liegen bislang nicht vor.
Das zuletzt in Schützen am Gebirge sichergestellte Glas wurde in einer Spar-Filiale in Eisenstadt gekauft, sagte Marban weiters. Auf dieses Geschäft dürfte sich ein Hinweis an die Ermittler bezogen haben, der nach anfänglichen Erhebungen in Deutschland auf behördlichem Weg zur heimischen Polizei gelangt war.
Fall seit Freitagabend bekannt
Der Fall um den Babynahrungshersteller HiPP wurde am späten Freitagabend bekannt. Der Verzehr des „Gemüsegläschens Karotte mit Kartoffel“ (190 Gramm) sei durch einen gefährlichen Stoff manipuliert und möglicherweise „lebensgefährlich“. Die Landespolizeidirektion Burgenland nahm die Ermittlungen zu dem Fall rasch auf.
Die Konzernkommunikation des Herstellers gegenüber der „Krone“ war am Samstag durchmischt: Zwischen Warnungen vor „Lebensgefahr“, Beschwichtigungen und Unwissen war alles zu hören. Da vor allem Babys, Kinder und ältere Menschen betroffen sein könnten und es sich bei dem zunächst nicht kommunizierten Stoff um Rattengift handelt, gilt die Lage als heikel.
Auch Tschechien und Slowakei betroffen
Insgesamt wurden im Burgenland bisher drei Stück „eingezogen“ – es war auch eines darunter, das beim Öffnen der Kundschaft einen komischen Geruch verströmte. In Tschechien und in der Slowakei wurden ebenfalls markierte Gläser sichergestellt. Erste Laboruntersuchungen ergaben einen „giftigen Zusatzstoff“.
Verwiesen wurde zudem auf laufende Ermittlungen in Deutschland. In diesem Zusammenhang wurden die heimischen Behörden darüber informiert, dass sich möglicherweise weitere verunreinigte HiPP-Gläser im Raum Eisenstadt im Umlauf befinden könnten. Einen Verdächtigen gibt es derzeit nicht.
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