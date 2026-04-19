Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rattengift im Brei

HiPP-Rückruf: Zweites Glas im Burgenland verkauft

Burgenland
19.04.2026 10:10
(Bild: Stefan Steinkogler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem am späten Freitagabend bekannt wurde, dass der Babynahrungshersteller HiPP wegen „Lebensgefahr“ sämtliche Produkte bei Spar und Maximarkt kurzfristig aus den Regalen nehmen musste, folgt nun am Sonntag die nächste Schocknachricht: Im Burgenland ist offenbar ein zweites manipuliertes Glas im Umlauf.

0 Kommentare

Im Fall um mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von HiPP dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein. „Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist“, sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein.

Polizei appelliert zu Vorsicht
Die Polizei appellierte zur Vorsicht, insbesondere in Bezug auf dieses möglicherweise manipulierte Behältnis, das noch im Umlauf sein dürfte. Nach aktuellem Ermittlungsstand seien verdächtige Produkte erkennbar an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden. Hinzu komme ein geöffneter oder beschädigter Deckel und ein fehlender Sicherheitsverschluss, wodurch das sogenannte Knack-Geräusch beim ersten Öffnen fehlt. Jeder Verdacht soll unter 059/13310 – 3333 gemeldet werden.

Inzwischen wurde auch bekannt, dass das deutsche Unternehmen offenbar erpresst wird. „Es handelt sich um einen externen, kriminellen Eingriff“, hieß es von HiPP. Die Rede ist von einem Erpresserbrief, der in der HiPP-Zentrale eingelangt sein soll. Nähere Informationen zu der Causa liegen bislang nicht vor.

Bei Spar wurden sämtliche HiPP-Produkte aus dem Sortiment genommen.
Bei Spar wurden sämtliche HiPP-Produkte aus dem Sortiment genommen.(Bild: Stefan Steinkogler)

Das zuletzt in Schützen am Gebirge sichergestellte Glas wurde in einer Spar-Filiale in Eisenstadt gekauft, sagte Marban weiters. Auf dieses Geschäft dürfte sich ein Hinweis an die Ermittler bezogen haben, der nach anfänglichen Erhebungen in Deutschland auf behördlichem Weg zur heimischen Polizei gelangt war.

Fall seit Freitagabend bekannt
Der Fall um den Babynahrungshersteller HiPP wurde am späten Freitagabend bekannt. Der Verzehr des „Gemüsegläschens Karotte mit Kartoffel“ (190 Gramm) sei durch einen gefährlichen Stoff manipuliert und möglicherweise „lebensgefährlich“. Die Landespolizeidirektion Burgenland nahm die Ermittlungen zu dem Fall rasch auf.

Die Konzernkommunikation des Herstellers gegenüber der „Krone“ war am Samstag durchmischt: Zwischen Warnungen vor „Lebensgefahr“, Beschwichtigungen und Unwissen war alles zu hören. Da vor allem Babys, Kinder und ältere Menschen betroffen sein könnten und es sich bei dem zunächst nicht kommunizierten Stoff um Rattengift handelt, gilt die Lage als heikel.

Lesen Sie auch:
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Gefahr bei Verzehr?
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
18.04.2026
„Krimineller Eingriff“
Rattengift im Babybrei! Kripo jagt HiPP-Erpresser
18.04.2026

Auch Tschechien und Slowakei betroffen
Insgesamt wurden im Burgenland bisher drei Stück „eingezogen“ – es war auch eines darunter, das beim Öffnen der Kundschaft einen komischen Geruch verströmte. In Tschechien und in der Slowakei wurden ebenfalls markierte Gläser sichergestellt. Erste Laboruntersuchungen ergaben einen „giftigen Zusatzstoff“.

Verwiesen wurde zudem auf laufende Ermittlungen in Deutschland. In diesem Zusammenhang wurden die heimischen Behörden darüber informiert, dass sich möglicherweise weitere verunreinigte HiPP-Gläser im Raum Eisenstadt im Umlauf befinden könnten. Einen Verdächtigen gibt es derzeit nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.04.2026 10:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
4° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
6° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Neusiedl am See
6° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
7° / 22°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
297.692 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
179.834 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
147.420 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2220 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1111 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
812 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Burgenland
Caritas-Direktorin
„Echt bewusst lebt man erst, wenn es einen umhaut“
Gaudeamus Igitur
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
Gewinnspiel
Als VIP zum Summer Opening am Neusiedler See
Gewinnspiel
Mit der „Krone“ als VIP zu den Starnächten
Rückkehr mit Applaus
Van der Bellen zu Besuch in der alten Wahlheimat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf