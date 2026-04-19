HiPP-Rückruf: Zweites Glas im Burgenland verkauft

Die Konzernkommunikation des Herstellers gegenüber der „Krone“ war am Samstag durchmischt: Zwischen Warnungen vor „Lebensgefahr“, Beschwichtigungen und Unwissen war alles zu hören. Da vor allem Babys, Kinder und ältere Menschen betroffen sein könnten und es sich bei dem zunächst nicht kommunizierten Stoff um Rattengift handelt, gilt die Lage als heikel.