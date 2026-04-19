Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahlk(r)ampf startet

Rittern um Chefsessel in Neunkirchen hat begonnen

Niederösterreich
19.04.2026 08:00
Am 31. Mai wird gewählt. Und es wird spannend, denn ob der derzeitige ÖVP-Bürgermeister sein Amt ...
Am 31. Mai wird gewählt. Und es wird spannend, denn ob der derzeitige ÖVP-Bürgermeister sein Amt behalten wird.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber, Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Am 31. Mai wird in Neunkirchen der Gemeinderat neu gewählt. Fünf Parteien – ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ und die unabhängige Bürgerliste „Wir für Neunkirchen“ treten an und kämpfen um den begehrten Bürgermeistersessel. 

0 Kommentare

Turbulente Zeiten durchlebte die Neunkirchner Politik in den letzten Monaten: Der Ausschluss von sieben Mandataren aus der FPÖ im Oktober, weil sie einem dringend notwendigen Sparpaket zustimmten, der Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics im November, die Zurücklegung von 15 Mandate von SPÖ und Grüne sowie die Wahl von Peter Teix zum neuen ÖVP-Bürgermeister.

Am 31. Mai soll nun wieder „Ordnung“ in die Neunkirchener Politik einkehren – und darüber sollen die Wähler entscheiden.

„Ein Minus ist nie gut, aber unter diesen Umständen eine gute Ausgangslage für die weitere ...
„Ein Minus ist nie gut, aber unter diesen Umständen eine gute Ausgangslage für die weitere Konsolidierung“, so Bürgermeister Peter Teix.(Bild: Doris Seebacher)

Minus ist um mehr als die Hälfte geschrumpft
Gute Nachrichten gab es diese Woche bereits von ÖVP-Bürgermeister Peter Teix – denn Dank der rigorosen Sparmaßnahmen, des Konsolidierungspaketes und Bedarfszuweisungen des Landes beträgt das Minus im Rechnungsabschluss „nur“ 3,4 anstatt der zu erwartenden 7,58 Millionen Euro.

Sein Team für die Wahl besteht aus 74 Personen. „Und jede zweite Person auf der Liste ist weiblich“, freut sich Teix über die Ausgewogenheit. Sein Wahlversprechen: „Mich um alles zu kümmern, was die Leute beschäftigt“, und nennt als Beispiele den Verkehr, den Winterdienst, die Sanierung der Musikschule und dass das Hallenbad nicht geschlossen wird. 

Große Zustimmung erhielt Kautz kürzlich von seiner eigenen Partei – er wurde kürzlich einstimmig ...
Große Zustimmung erhielt Kautz kürzlich von seiner eigenen Partei – er wurde kürzlich einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt.(Bild: ZVG Privat)

100-prozentige Zusimmung
Voll motiviert - er wurde kürzlich mit 100 Prozent zum Spitzenkandidaten seiner Partei bestätigt – zieht SPÖ-Obmann Günther Kautz in den Kampf. Sein Ziel seit Jahren: Bürgermeister zu werden. Sein Programm: eine gepflegte Stadt, ein durchdachtes Verkehrskonzept unter Einbindung von Anrainern und Bevölkerung, Anreize für Wirtschaftstreibende und eine bessere Infrastruktur.

Besonders wichtig ist ihm dabei auch die Attraktivierung der Innenstadt. Sein Wahlversprechen: „Vernünftig und offen zu kommunizieren, egal ob wir mitregieren werden oder in Opposition sind“, verspricht Kautz. 

Mehr für die Umwelt und für einen Vollzeitbürgermeister – das sind nur zwei der Forderungen der ...
Mehr für die Umwelt und für einen Vollzeitbürgermeister – das sind nur zwei der Forderungen der Grünen.(Bild: ZVG Privat)

„Wollen zwei Mandate mehr“
Die Grünen sind derzeit mit drei Mandaten im Gemeinderat vertreten. Sie treten mit 34 Personen an. „Die Hälfte davon sind Frauen“, so Spitzenkandidat Johannes Benda. Die Hauptanliegen der Grünen sind vor allem die Jugend, nachhaltige Mobilität, Baumpflanzungen für mehr Schatten und eine bessere Lebensqualität und einen Bürgermeister, der „Vollzeit“ für die Neunkirchner vor Ort ist. Sein Ziel: „Fünf Mandate wären schön“, so Benda.

Helmut Fiedler (Mitte) tritt als Spitzenkandidat für die FPÖ an, die momentan nur mit zwei ...
Helmut Fiedler (Mitte) tritt als Spitzenkandidat für die FPÖ an, die momentan nur mit zwei Mandataren im Gemeinderat vertreten ist. Wilhelm Haberbichler (li.) steht auf Platz 2 der Wahlliste, Bernd Trenk (re.) auf Platz 4.(Bild: Doris Seebacher)

„Deutsch für Neuzuzug nach Neunkirchen ist Pflicht“
Einen Systemwechsel wünscht sich Helmut Fiedler, der für die FPÖ als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Seine Versprechen: Politikergehälter kürzen, Gebührenerhöhungen zurücknehmen, Vereinsleben stärken, ein erweitertes Angebot für „Essen auf Rädern“ und eine „Hausordnung für Neunkirchen“ für jeden Neuzuzug in die Stadt. „Deutsch ist Pflicht“, betont er. Und er verspricht: „Wir sparen nicht bei Familien, Pensionisten und bei Vereinen“.

Marcus Berlosnig (3.v.r.) und sein hellblaues Team versprechen volle Transparenz.
Marcus Berlosnig (3.v.r.) und sein hellblaues Team versprechen volle Transparenz.(Bild: ZVG Privat)

WfD möchte FPÖ verhindern
Der derzeitige „hellblaue“ Vizebürgermeister und ehemalige FPÖ-Obmann tritt nun mit seiner Bürgerliste „Wir für Neunkirchen“ (WfN) an. „Wir wollen mit aller Macht verhindern, dass die FPÖ die Macht ergreift“, so Berlosnig. Und: „Fiedler verdient in seinen Funktionen als Landtagsabgeordneter und als FPÖ-Landesgeschäftsführer jeweils 8000 Euro, fährt mittlerweile zwei Dienstautos und dann möchte er die Gemeinderäte, die 360 Euro verdienen, beschneiden?“ Sein Wahlversprechen: Volle Transparenz aller Förderungen, klare Kriterien, konsequente Befangenheitsregeln und ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld.

Alle Parteien eint jedoch folgendes: Jeder möchte gerne nach der Wahl den Bürgermeister stellen, und alle hoffen auf eine höhere Wahlbeteiligung als noch im Jänner 2025. Diese lag nämlich nur bei 52,2 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.04.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
297.323 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
176.666 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
146.937 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2202 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1096 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
812 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf