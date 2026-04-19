Rittern um Chefsessel in Neunkirchen hat begonnen

WfD möchte FPÖ verhindern

Der derzeitige „hellblaue“ Vizebürgermeister und ehemalige FPÖ-Obmann tritt nun mit seiner Bürgerliste „Wir für Neunkirchen“ (WfN) an. „Wir wollen mit aller Macht verhindern, dass die FPÖ die Macht ergreift“, so Berlosnig. Und: „Fiedler verdient in seinen Funktionen als Landtagsabgeordneter und als FPÖ-Landesgeschäftsführer jeweils 8000 Euro, fährt mittlerweile zwei Dienstautos und dann möchte er die Gemeinderäte, die 360 Euro verdienen, beschneiden?“ Sein Wahlversprechen: Volle Transparenz aller Förderungen, klare Kriterien, konsequente Befangenheitsregeln und ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld.