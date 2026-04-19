Historisches Remis soll ÖFB-„Kehrtwende“ bringen

„An dem müssen wir noch arbeiten, dass wir uns im Offensivspiel mehr zutrauen, um so ein Spiel durch einen Lucky Punch dann auch einmal zu gewinnen“, meinte Abwehrspielerin Verena Hanshaw. Was die Defensive betrifft, konnten im ÖFB-Lager diesmal alle zufrieden sein. Im Vergleich zum 1:5 in Nürnberg am Dienstag war eine klare Steigerung erkennbar. Ein deutlich mutigerer Ansatz im 5-4-1-System führte zum Erfolg, die nötige Aggressivität verhinderte viele Male DFB-Abschlüsse. „In einem zweiten Spiel innerhalb so kurzer Zeit gibt es wenig Überraschungsmomente. Wir haben uns für die Dinge, die nicht so funktioniert haben, andere Lösungswege überlegt, und das super auf den Platz gebracht“, schilderte Abwehrspielerin Virginia Kirchberger.