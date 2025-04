Wie ein Blackout in Wien ablaufen würde

Der große Blackout in Spanien hat bei vielen auch in Wien die Sorge wachsen lassen: Was, wenn das uns passiert? Die kürzestmögliche Antwort: Es würde wohl glimpflicher ablaufen als in Spanien. Die längere Antwort beginnt mit: Zu Beginn wäre die Hölle los. Und der Ausfall der Kommunikation von Handy bis Computer wäre zuerst die geringste Sorge.