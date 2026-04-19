Tierärztin ist sicher: „,Timmy‘ hat reelle Chance“

Initiative: „Machen das Beste für den Wal“

Die Situation sei schwierig, so die Tierärztin, die auf Föhr ein Robbenzentrum leitet. Die an der Rettung beteiligten Helfer sind aber überzeugt: „Wir machen das Beste für den Wal.“ Zu sehen, wie der Wal versuche, sich aus seiner Lage „herauszukämpfen“, sei für sie kein Tierschutz. „Und ihn in Ruhe sterben lassen ist es auch nicht, weil es keine Ruhe ist“, beschreibt sie das Dilemma.