Entsiegelungsprojekt: Vom Asphalt zurück ins Grüne

Vorarlberg gehört – gemessen an seiner vergleichsweise kleinen Fläche – zu Österreichs Spitzenreitern im Hinblick auf Bodenverbrauch. Ein erheblicher Anteil dieser Flächen ist zudem dauerhaft versiegelt, also mit einer wasserundurchlässigen Schicht aus Asphalt oder Beton überzogen. Was nach praktischer Nutzung aussieht, hat weitreichende Folgen: Der Boden büßt dadurch seine natürlichen Funktionen ein. Er kann im Sommer nicht mehr zur Kühlung beitragen, Regenwasser nicht aufnehmen und daher keinen Schutz vor Hochwasser bieten.