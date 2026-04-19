Robotikforscher: „Sind Dolmetscher für Wirtschaft“

Mit dem weltweiten KI-Boom und den Hunderten Milliarden Euro, die in Rechenzentren und die Entwicklung neuer Modelle fließen, ist auch in ein anderes futuristisches Thema neuer Schwung gekommen: Humanoide Roboter, wie man sie nur aus Science-Fiction kennt, aber auch andere Robotik-Anwendungen. Steht nun bald ein Roboter in jedem Heim?