Robotikforscher: „Sind Dolmetscher für Wirtschaft“

Rund 13.000 humanoide Roboter wurden im Vorjahr weltweit verkauft – doch es fließen Milliarden in die Entwicklung. Kommt jetzt also die Revolution? Die „Krone“ hat mit einem Experten des Joanneum Research in Kärnten gesprochen – am 24. April zur langen Nacht der Forschung öffnet das Institut seine Pforten.
Mit dem weltweiten KI-Boom und den Hunderten Milliarden Euro, die in Rechenzentren und die Entwicklung neuer Modelle fließen, ist auch in ein anderes futuristisches Thema neuer Schwung gekommen: Humanoide Roboter, wie man sie nur aus Science-Fiction kennt, aber auch andere Robotik-Anwendungen. Steht nun bald ein Roboter in jedem Heim?
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