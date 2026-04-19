„Wir hatten nicht unseren besten Tag!“

Die GAK-Verantwortlichen analysierten das schmeichelhafte 1:1 gegen Ried sachlich. Am Dienstag im „Rückspiel“ muss der Kapitän passen.
Der GAK blieb beim 1:1 gegen Ried daheim weiter ungeschlagen und holte im Kampf mit den „Sternchen-Teams“ (die bei Punktegleichheit vorgereiht werden) einen weiteren wertvollen Punkt im Abstiegskampf – aber das war nur den Superparaden von Goalie Franz Stolz zu danken, den Ried-Coach Senft am Ende säuerlich als „Zauberer“ lobte.
Sportchef Tino Wawra war ganz und gar nicht zufrieden: „Die erste Halbzeit war unsere schlechteste Leistung in der Quali-Gruppe, wir waren sehr glücklich. Erst als Ferdl Feldhofer zur Pause laut geworden ist, ist’s besser geworden. Ein paar Spieler hatten diesmal keinen guten Tag, mussten aufgeweckt werden. Am Ende war’s ein glücklicher Punkt für uns, den wir gerne mitnehmen.“
Im Rückspiel am Dienstag in Ried muss aber vieles besser werden: „Wenn wir wieder so reingehen und den Start verschlafen, schauen sicher keine Punkte für uns raus!“
Trainer Feldhofer knurrte: „Wir hatten sicher nicht unseren besten Tag! Erste Hälfte waren wir klar unterlegen, haben nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zweite Halbzeit haben wir nachgeschärft. Für neutrale Zuschauer war’s insgesamt ein Super-Spiel, aber ich hab neue graue Haare bekommen, weil zu viel nicht gepasst hat. Auch hinten waren wir nicht so gut, wie wir das sonst sind. Wir können das nicht besser reden, als es ist.“
Im Rückspiel werden die Karten aber neu gemischt: „Wir wissen, dass uns Ried Probleme bereiten kann, aber so ist es auch umgekehrt, wenn wir performen.“
Dämpfer für Dienstag: Kapitän Thorsten Schriebl fällt gelb-gesperrt aus – Tobias Koch und Murat Satin stehen bereit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.