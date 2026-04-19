„Wir hatten nicht unseren besten Tag!“

Trainer Feldhofer knurrte: „Wir hatten sicher nicht unseren besten Tag! Erste Hälfte waren wir klar unterlegen, haben nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zweite Halbzeit haben wir nachgeschärft. Für neutrale Zuschauer war’s insgesamt ein Super-Spiel, aber ich hab neue graue Haare bekommen, weil zu viel nicht gepasst hat. Auch hinten waren wir nicht so gut, wie wir das sonst sind. Wir können das nicht besser reden, als es ist.“