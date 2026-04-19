„Aufschieber“ Stocker belohnt Arbeiten im Alter

Seit etwas mehr als 13 Monaten ist Christian Stocker Bundeskanzler. Ein Amt, das er bekanntlich überraschend übernahm. Und ein Amt, das er übernahm, obwohl er eigentlich nicht mehr (lange) arbeiten hätte gehen müssen, da er am 20. März 65 Jahre alt wurde und – in Pension hätte gehen können. Als Chef Österreichs erster Dreierkoalition brachten Stocker und Co. jetzt – wie berichtet – das größte Entlastungspaket für arbeitende Pensionisten der Zweiten Republik auf den Weg. Seit gestern liegt das Vorhaben in Gesetzesform schriftlich vor. Mit 1. Jänner 2027 soll das Paket zur Anwendung kommen, im Jahr 2030 dann noch einmal umfassend evaluiert werden.