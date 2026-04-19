„Echt bewusst lebt man erst, wenn es einen umhaut“

„Krone“: Es ist genau fünf Jahre her, dass Sie Ihren Moderatorenjob im ORF kündigten, um Caritas-Direktorin im Burgenland zu werden und die Hilfsorganisation der Katholischen Kirche von innen heraus zu modernisieren. Ist Ihnen das gelungen?

Melanie Balaskovics: Ja. Vor meiner Zeit hatte die Caritas keine gute Außenwirkung. Viele Menschen dachten, dass wir unser Geld im Ausland verschleudern. Unter meiner Führung hat sich das geändert. Es war wichtig, unsere NGO jünger und offener zu machen, auch wenn es deshalb einige freiwillige Abgänge gab, weil manche ältere Mitarbeiter diesen Weg nicht mitgehen wollten. Ich sage den 630 verbliebenen immer wieder: Wir können nicht im Elfenbeinturm sitzen und uns ein schönes Projekt nach dem anderen überlegen. Unsere Arbeit funktioniert nur, wenn wir hinausgehen und in Kontakt mit den Leuten treten.