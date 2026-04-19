Vienna City Marathon 2026: Hier im Liveticker

Mit bis zu 49.000 gemeldeten Läuferinnen und Läufern in allen Bewerben fügt sich der VCM auch 2026 nahtlos in den urbanen Raum ein. „Ressourcenschonend, ohne dauerhafte Eingriffe in die Infrastruktur, entsteht mitten in der Stadt eine temporäre Sport- und Erlebniswelt“, heißt es in einer offiziellen Aussendung.