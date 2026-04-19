Vienna City Marathon 2026: Hier im Liveticker

Es ist wieder Marathon-Time! Heute geht in der Bundeshauptstadt der 43. Vienna City Marathon über die Bühne. Alles ist angerichtet – und die „Krone“ ist bereit. Das Startzeichen erfolgt um 9 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Mit bis zu 49.000 gemeldeten Läuferinnen und Läufern in allen Bewerben fügt sich der VCM auch 2026 nahtlos in den urbanen Raum ein. „Ressourcenschonend, ohne dauerhafte Eingriffe in die Infrastruktur, entsteht mitten in der Stadt eine temporäre Sport- und Erlebniswelt“, heißt es in einer offiziellen Aussendung.
Hunderttausende Zuschauer entlang der Strecke sorgen für eine einzigartige Atmosphäre. Zahlreiche Cheering Zones mit Musik, Bands und DJs begleiten die Läufer durch Wien. Public Viewing Bereiche – unter anderem bei Oper, Parlament und im Zielbereich – machen das Renngeschehen live erlebbar. Verpflegungsstellen, Bühnen, LED-Screens und Aktivzonen verwandeln die Stadt in eine große Sport- und Begegnungszone für alle Generationen.
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