Notstrom und Funkgerät: Unser Plan für Blackouts

Einen Tag nach dem Mega-Blackout in Spanien gab’s in Linz Dienstagmittag eine Mini-Version davon: Für kurze Zeit war plötzlich der Strom weg. Lichter flackerten, mehrere Ampeln fielen aus, die Straßenbahnen zwischen Hauptbahnhof und Neue Welt standen still. Ursache war laut Linz AG ein technischer Fehler in einem Umspannwerk.