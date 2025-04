Elektroautos: Die Wahrheit über Akku-Lebensdauer

Es ist neben der inzwischen vielfach widerlegten Reichweitenangst eine der größten Sorgen beim Wechsel von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auf eines mit Elektroantrieb: dass die Batterie nach bereits wenigen Jahren signifikant an Kapazität einbüßt. Hersteller versichern ihren Kunden in der Regel, dass der sogenannte State of Health, also der „Gesundheitszustand“ des Akkus, binnen acht Jahren oder einer Laufleistung von 160.000 Kilometern nicht unter 80 Prozent abfällt. Doch eine Untersuchung aus den USA legt nahe, dass die in Labortests simulierten Lebensdauern nicht der Realität entsprechen.