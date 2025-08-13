Frequency: „Trichtern“ und Traisen gegen die Hitze

25 Jahre, 30 Grad: Die Jubiläumsausgabe des Frequency-Festivals in St. Pölten verspricht die heißeste Party des ganzen Jahres zu werden. Wie trotz 30 Grad gefeiert wird? Die „Krone“ war vor Ort.
„Viel baden, viel trichtern“ – so lautet dieser Tage das Motto entlang der Traisen in Niederösterreich. Denn bei der Jubiläumsausgabe des Frequency-Festivals in St. Pölten heizen nicht nur Acts wie Post Malone oder Will Smith die Stimmung gehörig ein, sondern auch Temperaturen über 30 Grad. Doch wie überstehen die Besucher die heißeste Party des Jahres? Die „Krone“ hat nachgefragt: „Ohne Bier geht gar nichts. Am besten durch einen Trichter ,eingeflößt‘“, ist man sich einig.
Und auch der Sprung in die Traisen ist ein beliebtes Mittel zur Abkühlung. „Wir haben unser Zelt gleich im Fluss aufgeschlagen“, meint ein Salzburger. Ein Pavillon in der Traisen sei schon top. Andere setzten bewusst auf helle Kleidung – wie etwa weiße Bademäntel. „Die haben wir gerade bei einer Challenge gewonnen“, freut sich eine Gruppe feierfreudiger Burschen.
Ein weiterer setzt auf Erfrischung von oben – in Form eines Mini-Ventilators auf der Basecap. Bringt das Erfrischung? „Bei der Hitze nicht wirklich. Dafür hilft ein kühles Bier, zur Not auch ein warmes. Aber wir haben ja auch die Traisen“, erklärt ein junger Steirer.
„Guter Start in den Tag“
Das Motto am Campingplatz lautet: „Hydration statt Dehydration. Da ist warmes Bier besser als kein Bier“, ist sich eine Gruppe Tiroler einig. Für eine junge Oberösterreicherin ist der Tagesablauf klar: Aufstehen, duschen und ein Trichter für einen guten Start in den Tag!“ Na dann, Prost.
Drei Tage lang steigt die „Geburtstagsparty“ zum großen Jubiläum mit Hollywood-Stars und Grammy-Gewinnern. Neben dem vom Rapper zum Country-Sänger gewandelten US-Star Post Malone stehen Chappell Roan, Finch, Nina Chuba, Papa Roach, die Fäaschtbänkler und Will Smith auf den Bühnen an der Traisen – ein breites musikalisches Spektrum ist garantiert.
