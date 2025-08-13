Frequency: „Trichtern“ und Traisen gegen die Hitze

„Viel baden, viel trichtern“ – so lautet dieser Tage das Motto entlang der Traisen in Niederösterreich. Denn bei der Jubiläumsausgabe des Frequency-Festivals in St. Pölten heizen nicht nur Acts wie Post Malone oder Will Smith die Stimmung gehörig ein, sondern auch Temperaturen über 30 Grad. Doch wie überstehen die Besucher die heißeste Party des Jahres? Die „Krone“ hat nachgefragt: „Ohne Bier geht gar nichts. Am besten durch einen Trichter ,eingeflößt‘“, ist man sich einig.