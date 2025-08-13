So werden Touristen mit SIM-Karten abgezockt

Freundinnen, die durch Norwegen radeln …
Nordeuropa
Wer auf Reisen eine SIM-Karte für mobiles Internet sucht, wird häufig mit undurchsichtigen Angeboten konfrontiert. Besonders an Flughäfen nutzen Verkäufer das Informationsdefizit vieler Touristen aus. Krone+ verrät Ihnen, wie Sie sich vor der Abzocke schützen und welche Alternativen es gibt.
Das Smartphone ist auf Reisen nicht mehr wegzudenken. Es beginnt schon damit, dass Reiseunterlagen mehrheitlich digital mitgeführt werden: Bei 70 Prozent der Österreicher landen Boardingpässe, Hotelbestätigungen und Tickets als PDF, in Apps oder in der Cloud auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop. Angekommen am Urlaubsort werden Apps zu Navigation, Wetter, Buchungen und Bezahlung genutzt.
