So werden Touristen mit SIM-Karten abgezockt

Das Smartphone ist auf Reisen nicht mehr wegzudenken. Es beginnt schon damit, dass Reiseunterlagen mehrheitlich digital mitgeführt werden: Bei 70 Prozent der Österreicher landen Boardingpässe, Hotelbestätigungen und Tickets als PDF, in Apps oder in der Cloud auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop. Angekommen am Urlaubsort werden Apps zu Navigation, Wetter, Buchungen und Bezahlung genutzt.