Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion

Bereits beim vorletzten Rennwochenende der Formel E-Saison steht fest, dass Oliver Rowland nicht mehr vom Thron zu stoßen ist. Zum Abschluss geht es in London zwischen Nissan und Porsche aber noch um die Teamwertung. In Kooperation mit ServusTV zeigen wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Szenen aus der britischen Hauptstadt!