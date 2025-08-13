Neben Gurke lagen im Eiskasten die Botoxfläschchen

Lainer: „Hier sind wir aktuell besser aufgehoben“
Salzburg ausgeschieden
Die Stadt lässt eine illegale Schönheitsklinik nach der anderen hochgehen. Die „Krone“ war bei einer Razzia dabei – über Botox, Filler und Kurpfuscher.
Wer die Stirn noch runzeln kann, tut es, als plötzlich der unerwartete Besuch vor der Tür steht: Eine Handvoll Uniformierte, Männer in signalroten Jacken, Frauen mit Laptops, der Leiter der Polizei mit seinem Ausweis um den Hals wie in Hollywood-Filmen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.