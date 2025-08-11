Vorteilswelt
Deutliche Warnung

Mercedes-Boss: „Dann kollabiert der Automarkt!“

Motor
11.08.2025 21:43
Mercedes-Chef Ola Källenius befürchtet eine düstere Zukunft.
Mercedes-Chef Ola Källenius befürchtet eine düstere Zukunft.(Bild: APA/dpa/Bernd Wei§brod)

Mercedes-Chef Ola Källenius schlägt Alarm: Das geplante EU-Verbrenner-Aus ab 2035 könnte den europäischen Automarkt „kollabieren“ lassen. Der Schwede, zugleich Präsident des mächtigen Auto-Lobbyverbands ACEA, warnt im Handelsblatt-Interview: „Wir müssen einen Realitätscheck machen.“

Panik-Kauf statt Klimaschutz?
Källenius rechnet damit, dass kurz vor dem Verbot die Nachfrage nach Benzinern und Dieseln noch einmal durch die Decke geht. Sein Argument: Das würde dem Klima rein gar nichts bringen – im Gegenteil, es könnte sogar mehr CO₂ verursachen.

Kein fixes Ausstiegsdatum, dafür mehr E-Power
Der Mercedes-Boss plädiert dafür, kein starres Datum festzuzurren, sondern erst die Voraussetzungen für Elektromobilität zu verbessern – von Ladeinfrastruktur bis zur bezahlbaren Technik. „Verbote ohne Plan“ seien gefährlich, so sein Tenor.

Branche unter Druck
Im zweiten Halbjahr steht die Überprüfung der EU-Klimaschutzvorschriften an. Die Autoindustrie drängt auf Lockerungen, nachdem schon die Fristen für neue CO₂-Grenzwerte verlängert wurden. Die EU-Kommission hält jedoch am Verbrenner-Ende fest – bislang ohne Anzeichen für ein Einlenken.

Lesen Sie auch:
Bereits im Spätsommer will die EU-Kommission die Neuregelung vorstellen und das parlamentarische ...
Mit rascher Umsetzung
EU plant Verbrenner-Aus für Firmen- und Mietautos
20.07.2025
EU-weite Umfrage
Verbrenner-Aus: Ablehnung in Österreich am größten
03.04.2025

Källenius’ Crash-Warnung
„Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand“, warnt der Mercedes-Chef. Hinter den Kulissen wächst der Druck: Hersteller fürchten, im globalen Wettbewerb den Anschluss zu verlieren, wenn Europa zu starr an der 2035-Regel festhält. China und die USA setzen längst auf flexiblere Strategien – und verkaufen dort, was Kunden kaufen wollen.

Ob Brüssel die Warnung hört, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Für Källenius steht fest: Ohne Kurskorrektur droht Europa in der Autowelt vom Gas zu gehen – und trotzdem im Graben zu landen.

Porträt von krone.at
krone.at
