Mercedes-Boss: „Dann kollabiert der Automarkt!“

Mercedes-Chef Ola Källenius schlägt Alarm: Das geplante EU-Verbrenner-Aus ab 2035 könnte den europäischen Automarkt „kollabieren“ lassen. Der Schwede, zugleich Präsident des mächtigen Auto-Lobbyverbands ACEA, warnt im Handelsblatt-Interview: „Wir müssen einen Realitätscheck machen.“
Panik-Kauf statt Klimaschutz?
Källenius rechnet damit, dass kurz vor dem Verbot die Nachfrage nach Benzinern und Dieseln noch einmal durch die Decke geht. Sein Argument: Das würde dem Klima rein gar nichts bringen – im Gegenteil, es könnte sogar mehr CO₂ verursachen.
Kein fixes Ausstiegsdatum, dafür mehr E-Power
Der Mercedes-Boss plädiert dafür, kein starres Datum festzuzurren, sondern erst die Voraussetzungen für Elektromobilität zu verbessern – von Ladeinfrastruktur bis zur bezahlbaren Technik. „Verbote ohne Plan“ seien gefährlich, so sein Tenor.
Branche unter Druck
Im zweiten Halbjahr steht die Überprüfung der EU-Klimaschutzvorschriften an. Die Autoindustrie drängt auf Lockerungen, nachdem schon die Fristen für neue CO₂-Grenzwerte verlängert wurden. Die EU-Kommission hält jedoch am Verbrenner-Ende fest – bislang ohne Anzeichen für ein Einlenken.
Källenius’ Crash-Warnung
„Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand“, warnt der Mercedes-Chef. Hinter den Kulissen wächst der Druck: Hersteller fürchten, im globalen Wettbewerb den Anschluss zu verlieren, wenn Europa zu starr an der 2035-Regel festhält. China und die USA setzen längst auf flexiblere Strategien – und verkaufen dort, was Kunden kaufen wollen.
Ob Brüssel die Warnung hört, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Für Källenius steht fest: Ohne Kurskorrektur droht Europa in der Autowelt vom Gas zu gehen – und trotzdem im Graben zu landen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.