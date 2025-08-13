Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politisch motiviert

Drohungen wegen „Barbie“-Vorführung in Frankreich

Ausland
13.08.2025 23:05
Margot Robbie im Film „Barbie“
Margot Robbie im Film „Barbie“(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

In der französischen Stadt Noisy-le-Sec hat eine Gruppe Drohungen wegen einer geplanten Vorführung des Films „Barbie“ ausgesprochen. Die Jugendlichen sagten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern während des Aufbaus, dass sie die Ausrüstung zerstören würden.

0 Kommentare

Überhaupt würden sie die Aufführung verhindern. Sie argumentierten, dass der Film Homosexualität befürworte und die Integrität der Frau verletze. Das berichtete ein bedrohter Mitarbeiter der Stadt. Die Situation sei sehr aggressiv gewesen, man habe den Bürgermeister angerufen. Dieser habe dann entschieden, die Veranstaltung tatsächlich abzusagen.

Bürgermeister Olivier Sarrabeyrouse von der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) äußerte am Montag Bedauern über den Vorfall. Eine kleine Gruppe aus dem Viertel habe „ihre Energie darauf verwendet, die Vorführung des Films zu verhindern.“ Die kostenlose Freiluftkino-Vorstellung hätte bereits am vergangenen Freitag stattfinden sollen. Der Bürgermeister sprach von „fadenscheinigen Argumenten“, „Obskurantismus und „Fundamentalismus“.

Lesen Sie auch:
Margot Robbie:
„Im Barbie-Land sind die Frauen an der Macht“
21.07.2023
Rekord-Einnahmen
„Barbie“ weltweit erfolgreichster Film des Jahres
05.09.2023

Kulturministerin kündigt rechtliche Schritte an
Die französische Kulturministerin Rachida Dati schrieb auf X von einem „schwerwiegenden Programm-Eingriff, der Familien und Kinder von einer kulturellen Aktivität ausschließt.“ Sie kündigte rechtliche Schritte an.

Die Satire „Barbie“ von US-Regisseurin Greta Gerwig aus dem Jahr 2023 war ein Welterfolg. Der Film erzählt von der ikonischen Puppe Barbie (gespielt von Margot Robbie) und Ken (Ryan Gosling), die kurzzeitig aus ihrer Heimat Barbieland in die echte Welt gelangen. In Barbieland sind Frauen in den höchsten Positionen, etwa als Präsidentin und am obersten Gerichtshof.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf