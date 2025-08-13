Vorteilswelt
Sorge um Tausendsassa

Schlaganfall zwang Reini Sampl ins Krankenbett

Salzburg
13.08.2025 22:30
Reini Sampl an seiner Trainingsstrecke in Muhr
Reini Sampl an seiner Trainingsstrecke in Muhr(Bild: Holitzky Roland)

„Lebe das Leben“ lautet das Motto von Reini Sampl. Der querschnittsgelähmte Sportenthusiast weiß besser als die meisten, was das zu bedeuten hat. Nach einem Wirbelbruch Ende Juni gilt es für ihn umso mehr, denn Sampl erlitt einen schweren Rückschlag in Form eines Schlaganfalls. 

Vor einem Monat klang er noch positiv. Nach einem Bruch der Lendenwirbelsäule ulkte Sampl, der trotz Querschnittslähmung im Paraski- und Motorsport große Erfolge gefeiert hat: „Das musst du mal schaffen, dass du dir zweimal im Leben die Wirbelsäule brichst.“ Die Entwarnung folgte wenige Tage später: „Ich hatte schon viel schlimmere Verletzungen!“ Das Feuer für den Motorsport war sofort wieder da, konnte er wegen der Verletzung doch seinen Bergfahrtitel bei den „Quattro-Legenden“ nicht verteidigen. Was ihn sichtlich fuchste.

Den Sager mit den „schlimmeren Verletzungen“ wird der 52-Jährige aber nun wohl am liebsten schnellstmöglich wiederholen wollen. Denn in der Vorwoche erlitt der Lungauer aufgrund einer Ablagerung in einem Halsgefäß einen Schlaganfall, der das Stammhirn traf.

“Es hat schon mal viel besser ausgeschaut“
„Schlucken, Essen und Trinken sind ausgefallen, die Augen arbeiten nicht mehr zusammen“, ließ Sampl in einem kurzen Video mit brüchiger Stimme und abgeklebtem Auge am Mittwoch aus der Christian-Doppler-Klinik in der Landeshauptstadt wissen. Derzeit werde er künstlich ernährt. Er ergänzte: „Ich bin jetzt vier Tage da. Die Leute sind super und wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es hat schon mal viel besser ausgeschaut.“

Typisch Reini: Auf Facebook blickte er schon nach vorne, meinte: „Nach einer Woche geht’s bergauf und das Hirn lernt um.“ Sein Motto „Lebe das Leben“ versteht wohl kaum einer besser als er selbst. Bleibt zu hoffen, dass er weiter eisern an der Umsetzung feilen kann.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
