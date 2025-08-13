Schlaganfall zwang Reini Sampl ins Krankenbett

“Es hat schon mal viel besser ausgeschaut“

„Schlucken, Essen und Trinken sind ausgefallen, die Augen arbeiten nicht mehr zusammen“, ließ Sampl in einem kurzen Video mit brüchiger Stimme und abgeklebtem Auge am Mittwoch aus der Christian-Doppler-Klinik in der Landeshauptstadt wissen. Derzeit werde er künstlich ernährt. Er ergänzte: „Ich bin jetzt vier Tage da. Die Leute sind super und wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es hat schon mal viel besser ausgeschaut.“