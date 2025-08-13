Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Legende Toni Polster

„Aus im Europacup wäre für Austria der Super-GAU“

Fußball National
13.08.2025 12:30
Die Austria um Sarkaria (re.) muss am Donnerstag ein anderes Gesicht zeigen.
Die Austria um Sarkaria (re.) muss am Donnerstag ein anderes Gesicht zeigen.(Bild: GEPA)

Die Austria bleibt nach dem 0:2 gegen WAC in der Liga weiter sieglos, muss am Donnerstag (21 Uhr) in der Conference League den für den Play-off-Einzug liefern. Stürmerlegende Toni Polster weiß um die Wichtigkeit des Duells gegen Banik Ostrau.

0 Kommentare

„Jeder weiß, worum es geht. Die Spieler stehen in der Pflicht, werden um jeden Zentimeter kämpfen, eine Reaktion zeigen müssen“, meint Toni Polster. Die Stürmerlegende verfolgte den desolaten Auftritt beim 0:2 gegen den WAC im Stadion mit. Viel Zeit zum Nachdenken hat die Austria aber nicht, bereits am Donnerstag fordert man daheim im Rückspiel der Conference League (Qualirunde drei) Banik Ostrau, muss gegen die Tschechen nach der 3:4-Pleite ein Sieg her. Sonst verabschiedet sich die Helm-Truppe nach dem Cup nun auch vorzeitig von der internationalen Bühne.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Legende Toni Polster
„Aus im Europacup wäre für Austria der Super-GAU“
„Krone“-Stopplicht
Marketinggag brillant, aber nicht fertig gedacht
Krone Plus Logo
Neo-Parndorfer
Beim Kicken gab Bubalovic dem Papa einen Korb
Bullen-Noten
Salzburgs Rasmussen war die tragische Figur
Krone Plus Logo
Futsal-Meister bangt
Stella Rossa droht Aus – springt Arnautovic ein?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf