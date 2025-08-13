„Aus im Europacup wäre für Austria der Super-GAU“

Die Austria bleibt nach dem 0:2 gegen WAC in der Liga weiter sieglos, muss am Donnerstag (21 Uhr) in der Conference League den für den Play-off-Einzug liefern. Stürmerlegende Toni Polster weiß um die Wichtigkeit des Duells gegen Banik Ostrau.
„Jeder weiß, worum es geht. Die Spieler stehen in der Pflicht, werden um jeden Zentimeter kämpfen, eine Reaktion zeigen müssen“, meint Toni Polster. Die Stürmerlegende verfolgte den desolaten Auftritt beim 0:2 gegen den WAC im Stadion mit. Viel Zeit zum Nachdenken hat die Austria aber nicht, bereits am Donnerstag fordert man daheim im Rückspiel der Conference League (Qualirunde drei) Banik Ostrau, muss gegen die Tschechen nach der 3:4-Pleite ein Sieg her. Sonst verabschiedet sich die Helm-Truppe nach dem Cup nun auch vorzeitig von der internationalen Bühne.
Kommentare
