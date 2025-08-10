Bugatti Brouillard: Der Schönste seiner Art?

Bugatti hat eine neue Geschäftsidee namens Solitaire. Der Name ist Programm, sollen unter diesem Signet doch ausschließlich Einzelstücke gefertigt werden. Wer der erste Kunde dieser Luxussparte ist, verrät Bugatti nicht. Klar ist, dass es kein zweites Fahrzeug gleicher Art geben darf, wenn der Käufer sein Bankkonto um eine zweistellige Millionensumme erleichtert hat. Fest steht auch, dass der Exklusiv-Eigner aus Europa kommt und bereits diverse Modelle von Bugatti in seiner Garage hat. Laut gut informierten Insidern soll es sich um den Niederländer Michel Perridon handeln, der für seine gleichnamige Kollektion von Bugatti-Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen bekannt ist; sie gilt als die größte ihrer Art.